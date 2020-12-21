Академик РАН рассказал, что спасет британцев от мутации COVID-19

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21.12.2020, 13:32, Новости дня
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Российская вакцина против COVID-19, которая уже готова к использованию, вполне может быть полезна и в Великобритании, несмотря на то, что там обнаружен новый более заразный штамм, сказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

В субботу в Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19, который распространяется еще более стремительно, чем все ранее известные. В связи с этим министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок сообщил, что ситуация «вышла из-под контроля» властей. В Британии ввели еще более жесткие ограничения.

«Этот штамм из того же семейства коронавирусов, но, как они пишут, более агрессивный. Но это не значит, что теперь придется создавать под него новую вакцину. Просто нужно понимать, что прямые вакцины против конкретного коронавируса также эффективны и в отношении других коронавирусов. Это называется остаточная иммунореактивность», – сказал газете ВЗГЛЯД российский ученый-вирусолог, академик РАН, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Феликс Ершов.

Он объясняет, что когда в сезон гриппа приходит новый штамм, люди, которые вакцинированы старыми штаммами, меньше болеют или переносят заболевания в разы легче, чем люди без прививки. Соответственно, у любой вакцины против группы коронавирусов есть эффект в отношении всех штаммов.

«Может быть вакцина будет не так эффективна, как против штаммов, к которым она получена. Новый штамм тоже будет подавляться, но, возможно, не полностью, а частично. Невозможно каждый раз делать новую вакцину, да это и не нужно», – считает собеседник.

Из этого следует, продолжает вирусолог, что российская вакцина против COVID-19, которая уже готова к использованию, вполне может быть полезна и в Великобритании против нового штамма.

Ранее доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский выразил опасения, что новый штамм также может попасть и в Россию, поэтому посоветовал отгородиться от Англии. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД сказал, что несмотря на мутацию вируса, его способности вызывать болезнь остались примерно на том же уровне», поэтому «все нормально».



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