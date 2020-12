На фоне скандала: Шайа ЛаБаф закрутил роман с Маргарет Куэлли

21.12.2020, 13:28, Разное

Голливуд приветствует новую звездную пару: Шайа ЛаБаф начал встречаться с дочерью Энди Макдауэлл, актрисой фильма “Однажды в… Голливуде” Маргарет Куэлли. 34-летний актер и 26-летняя актриса были замечены вместе в Лос-Анджелесе, когда Шайа забирал Маргарет из аэропорта. Папарацци смогли запечатлеть страстные поцелуи пары у припаркованного пикапа актера – эти сцены отчетливо дали понять, что ЛаБаф и Куэлли действительно встречаются.

Шайа ЛаБаф Маргарет КуэллиКогда познакомились актеры, неизвестно, но недавно они вместе снялись в провокационном проекте. Речь идет о клипе на песню Love Me Like You Hate Me певицы Рэйни Куэлли, выступающей под псевдонимом Rainsford и являющейся сестрой Маргарет. Работа из серии 18+ длится около 10 минут, и за это время актеры, сыгравшие пару, успевают и полюбить, и возненавидеть друг друга. По слухам, режиссером видео выступила Оливия Уайлд, но из-за ссоры с ЛаБафом ее имя так и не отобразили в титрах. Их конфликт начался на съемках фильма Уайлд “Не волнуйся, дорогая”, в итоге актер выбыл из проекта.

Новый роман ЛаБафа удивил общественность как минимум по двум причинам. Во-первых, он не объявлял о расставании со своей супругой, актрисой Миа Гот. Во-вторых, сейчас актер переживает не лучшие времена в связи с громкими обвинениями в его адрес от бывших возлюбленных. Недавно певица Талия Барнетт, более известная миру под сценическим псевдонимом FKA Twigs, подала в суд на Шайю. По словам артистки, в то время, когда они встречались, актер применял к ней сексуальное и физическое насилие, стал причиной ее эмоциональных страданий и даже сознательно заразил ее венерическим заболеванием. Они познакомились во время работы над фильмом по биографии Шайи, сценарий к которому он написал сам. Официально о своих отношениях они объявили в конце сентября 2018 года, появившись под руку на красной дорожке San Sebastian Film Festival. Ради этого романа актер расстался с Гот спустя 6 лет отношений, но в 2020-м их снова заметили вместе – с обручальными кольцами на руках.

Поддержать FKA Twigs решила и певица Sia, которая на своей странице в Twitter назвала ЛаБафа “паталогическим лжецом”, который ее “втянул в адюльтер, утверждая, что он одинок”. ЛаБаф снялся в клипе Sia на песню Elastic Heart в 2015 году. Позднее выяснилось, что Шайа был неравнодушен к Sia, параллельно с этим состоя в отношениях с Миа Гот.

