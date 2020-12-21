 

Задумавшие новый проект Меган Маркл и принц Гарри разгневали британцев: Кто им дал деньги?

21.12.2020, 13:22, Разное
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В январе этого года супруги объявили о намерении сложить с себя полномочия членов королевской семьи. Весной Меган Маркл и принц Гарри вместе с сыном переехали в Соединенные Штаты и начали вести финансово независимую жизнь. Известно, что пара уже подписала контракты с крупными американскими компаниями Netflix и Spotify.

Также супруги планируют продолжать заниматься благотворительностью. Недавно стало известно о планах Меган и Гарри работать с некоммерческой организацией World Central Kitchen, помогающей людям во время стихийных бедствий. Вместе с основателем Хосе Андресом они откроют новые школы, общественные столовые и больницы по всему миру.

Как сообщает Express.сo.uk, многие британцы раскритиковали новый проект супругов. “Они на самом деле будут помогать бедным, или это все только пустые разговоры?”, – поинтересовался один из пользователей. “Кто им дал деньги на реализацию этого проекта? Они вновь пытаются очистить свою репутацию?”, – спросил еще один недовольный комментатор.

Отметим, что четыре центра для нуждающихся уже откроют в следующем году на Доминике. Остров сильно пострадал в 2017 году от ураганов “Мария” и “Ирма”. “World Central Kitchen – это команда удивительных людей, которые работают без отдыха для того, чтобы поддерживать всех, кому требуется помощь”, – рассказали журналистам Меган Маркл и принц Гарри.



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