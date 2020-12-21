Ученые восстановили древнюю рукопись с помощью электромагнитных изображений

21.12.2020, 13:20, Разное

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Ученые из Румынии посредством электромагнитных изображений восстановили одну из древних рукописей. Речь идет о еврейском пергаменте, на котором присутствовали главы из библии.

Специалисты сделали снимки артефактов и воспользовалась спектроскопическими инструментами. За счет этого получилось узнать полную информацию о настоящем происхождении рукописи. Авторы исследования убеждены, что его результаты помогут выяснить, как так долго способны храниться древние предметы.

Целью научной работы было узнать, что с течением такого большого количества времени повлияло на объект. К тому же исследователи хотели определить наиболее предпочтительный подход к сохранению предметов.

Эксперты сканировали артефакт в разных местах электромагнитного спектра в целях расшифровки. За счет данного метода получилось определить присутствующие неровности. Затем румынские специалисты обнаружили участок, где в особенности быстро поглощался ультрафиолет. Они предположили, что в его изготовлении применялась смола, пишет портал iReactor.