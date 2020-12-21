Ученые из Китая объяснили вредное воздействие долгого дневного сна на сердце

21.12.2020, 13:20, Разное

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Ученые из Китая объяснили, почему долгий дневной сон оказывает вредное воздействие на работу сердца. Они провели анализ 20 исследований, в которых в совокупности приняли участие более 313 тысяч человек.

Научные сотрудники из Университета Гуанчжоу установили, что вероятность развития сердечных заболеваний была на 34% выше у тех, кто днем много спал. В это время суток следует делать это не больше одного часа, поскольку в противном случае появляется чувство усталости. Иногда из-за пересыпа человек становится раздражительным. Регулярная привычка спать днем приводит к ожирению, сахарному диабету второго типа и повышению артериального давления. По словам ученых, на 30% повышается риск наступления преждевременной смерти.

Спать днем рекомендуется тем, кто страдает бессонницей в ночное время. Женщина и мужчинам в сутки рекомендуется спать 6-8 часов. Днем отдых должен в идеальном варианте составлять 30-45 минут.