Согласно африканским поверьям динозавры могут существовать в наше время

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21.12.2020, 13:20, Разное
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Жители Африки верят, что в Конго может обитать сохранившийся до наших дней динозавр. На существование криптида указывают поверья некоторых африканских племен, живущих на берегах Конго.
Африканцы утверждают, что глубоко в реке Конго обитает Мокеле-Мбембе. Судя по его описанию, у него длинная шея и тело рептилии, он походит на морского динозавра, жившего еще во времена юрского периода. В данном случае его сравнивают с другим до сих пор не найденным существом, которое гипотетически может обитать в Лох-Несском озере. Еще его сравнивают с кадборозавром из Британской Колумбии.

До сих пор Мокеле-Мбембе не удалось найти, поскольку глубина его залегания может находиться на 200 метрах. По слова африканцев, охотится данное существо на бегемотов. При этом они чувствуют приближение хищника и начинают паниковать. Ученые организовывали экспедиции, но так и не смогли никого обнаружить. Поэтому они считают Мокеле-Мбембе всего лишь существом из народного фольклора.



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