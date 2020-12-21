“Разные религии”. Зеленский прокомментировал конфликты на Донбассе и в Нагорном Карабахе

21.12.2020, 13:10, Новости дня

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Конфликты в Нагорном Карабахе и на Донбассе отличаются вероисповеданием тех, кто принимает в них участие. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил The New York Times в интервью, которое было записано 16 декабря, стенограмму разговора опубликовал 19 декабря сайт Офиса президента.

“Сравнивать военный конфликт между Арменией и Азербайджаном и между Украиной и Россией невозможно, потому что мы понимаем, например, что такое разная ментальность и разное вероисповедание, разные религии. Это то, что там. Сложный конфликт основан на этом”, – сказал глава Украинского государства.

Он подчеркнул, что люди, которые защищают Украину на Донбассе, “говорят как на русском, так и на украинском” языках, и вопрос языка не стоит.

“У нас люди воюют с людьми такой же религии. Бывает и такое. Поэтому сравнивать невозможно”, – заявил Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию. Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредника) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев. Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнял, что Пашиняна “вынудили” подписать документ, “максимально выгодный” для Баку.