Ученые потеряли из виду самую большую черную дыру

21.12.2020, 13:04, Новости дня

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Астрономы из Мичиганского университета сообщают о странном событии в космосе. Куда-то подавалась сверхмассивная черная дыра Abell 2261. Масса данного объекта в 100 миллиардов раз больше, чем у Солнца.

По словам экспертов, черная дыра, которая из-за сильнейшей гравитации не выпускает за свои пределы даже лучи света, определяется только по тем событиям, происходящим вокруг нее. Однако в том месте, где располагалась Abell 2261, сейчас полный штиль.

Согласно оной из версий, черную дыру в результате слияния галактик могло выбросить в другой район космоса. Найти ее теперь будет не так-то просто. Возможно также, что она преобразовалась в другой вид материи. В этом случае мы имеем дело с очередной загадкой природы.