Ученые обнаружили важный риф у берегов Антарктиды

21.12.2020, 13:04, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Не секрет, что таяние ледников на полюсах Земли может привести к существенному повышению уровня мирового океана, которое, в свою очередь, станет причиной затопления огромных территорий. Однако этого не произойдет, если сработает барьер, недавно обнаруженный учеными у берегов Антарктиды.

Там расположен крупный подводный риф, который изменяет направление океанского течения, поясняют специалисты. Результатом его воздействия должно стать более медленное таяние ледников.

Если расчеты окажутся верными, можно полагать, что глобальное потепление не приведет к тем апокалиптическим последствиям, о котором сейчас во весь голос предупреждают экологи. Ледники, скорее всего, не успеют растаять до того момента, когда настанет период похолодания.