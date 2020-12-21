 

Мнение: Зачем Путину «Россия без коррупции»?

21.12.2020, 12:40, Разное
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Занесло в легендарный ресторан «Яръ», на учредительный съезд партии «Россия без коррупции», которую возглавил Путин. Не тот Путин, который, как Дед Мороз, одарил детишек до 7 лет новогодними подарками в 5000 рублей, а другой – Роман Путин, племянник.

Мне было интересно, чей это проект?

Подумал, если партия «Россия без коррупция» создается, чтобы перехватить повестку у Навального, значит, на съезде будут работать телекамеры всех федеральных ТВ-каналов, отпиарят партию. А если партия создается без благословения Кремля, то съезд, скорей всего,  вообще не состоится. В «Яръ» нагрянут санитары с полицией и опечатают входные двери, мол, в стране коронавирус бушует, не время проводить съезды….

Но съезд состоялся. А камер федеральных ТВ-каналов на съезде не было.

Удивило, что на съезде оказалось большое количество людей (106 делегатов из 53 регионов России), которые на полном серьезе настроены в сентябре будущего года бороться за мандаты депутатов Госдумы.

Не понимаю, на чьи голоса рассчитывает партия «Россия без коррупции». Как не понимаю и зачем Роману Путину партия? Тем более партия антикоррупционная? Не пойдет же «Россия без коррупции» на выборы под антикоррупционными лозунгами типа «Путин против Путина»?  Или пойдет?

На снимке:  Роман Путин с символом партии «Россия без коррупции», фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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