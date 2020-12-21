 

В Британии заявили о распространении нового штамма коронавируса на другие страны

21.12.2020, 12:38, Новости дня
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Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса уже может быть за пределами страны, в других государствах, сообщил британский министр транспорта Грант Шэппс.

«Реальность в том, что он [новый штамм] уже может быть в других странах, мы знаем, что он уже есть в других странах», – передает его слова в эфире телеканала Sky News РИА «Новости».

Между тем, в ЮАР, где также выявили новый штамм COVID-19, заявили, что этот вид инфекции аналогичен британскому, сообщил телеканал SABC со ссылкой на доклад южноафриканского правительства

«Мутация COVID-19, получившая название «501.V2 Variant», была первоначально выявлена в ЮАР около двух месяцев назад и подверглась изучению в центре исследований в провинции Квазулу-Наталь. Группа центра во главе с профессором Тулио де Оливьера передала результаты своей работы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Именно ВОЗ предупредила Великобританию о существовании новой мутации вируса. Британские ученые, сравнив полученные в ЮАР данные с имеющимися у них образцами новых штаммов вируса, обнаружили аналогичную 501.V2 мутацию», – цитирует доклад ТАСС.

Ученые ЮАР пока не могут точно охарактеризовать новую разновидность коронавируса.

«Можно только сказать, что она более агрессивная. Вирус быстрее распространяется и поэтому вторая волна в ЮАР поднимается круче первой», – сообщила интервью местному телеканалу ENCAпредседатель Южноафриканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи.

По словам медика, среди инфицированных сейчас увеличивается количество молодых людей, и процесс заболевания протекает у них без симптомов до момента наступления кризисного состояния.

Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий – четвертый – уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии. 

К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.



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