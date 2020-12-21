 

Кремль прокомментировал ситуацию в ЦАР

21.12.2020, 12:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Кремль обеспокоен ситуацией в Центрально-Африканской республике (ЦАР), где происходит противостояние правительственных сил и повстанцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы отслеживаем ситуацию, получаем информацию оттуда и анализируем ее. Информация, которая оттуда поступает, является поводом для серьезной обеспокоенности», – передает ТАСС слова Пескова.

По его словам, угрозы жизни россиян в ЦАР сейчас нет.

«Насколько мы знаем, сейчас угрозы жизни кому-то из россиян нет, но мы в том числе и поэтому очень внимательно отслеживаем поступающие новости», – передает РИА «Новости».

Ранее руандийское министерство обороны сообщило, что правительство Руанды ввело войска в ЦАР, власти которой обвинили экс-президента Франсуа Бозизе в попытке государственного переворота.

Минобороны Руанды отмечает, что ввод войск был осуществлен в рамках двухстороннего соглашения об обороне. «Это является ответом на атаки, которые мятежники, поддерживаемые Франсуа Бозизе, проводят против контингента сил обороны Руанды (RDF) в составе миротворцев ООН», – говорится в заявлении.

Руандийские войска также призваны обеспечить мирный и безопасный процесс проведения всеобщих выборов, запланированных на 27 декабря, заявило минобороны.

Партия экс-президента Бозизе ранее опровергла заявление правительства страны о том, что бывший лидер якобы пытается совершить государственный переворот. Оппозиция в ЦАР призвала перенести президентские и парламентские выборы на более поздний срок, отметив, что необходимо сперва «восстановить мир и безопасность» в стране.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.08 / Индекс Мосбиржи снизился на открытии торгов

28.08 / Star Tribune – появление российской подлодки взволновало жителей Аляски

19.07 / Министр торговли США госпитализирован

03.07 / В Кремле оценили идею сделать 1 июля праздничным днем

07.09 / Коппола решил переделать «Крестного отца 3»

17.10 / Генсек НАТО осудил убийство учителя во Франции

20.10 / США решили нарастить число ракет в Европе и Азии до уровня РФ и КНР

22.08 / Лукашенко в окружении «врагов»

30.07 / В мире: Зачем Трамп отводит войска подальше от границ России

13.09 / Явка на выборах в Севастополе превысила результат прошлых выборов губернатора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска