В Госдуме готовят законопроект о ежемесячных выплатах родителям

21.12.2020, 12:28, Разное

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В недавнем интервью политик заявил о намерении партии ввести зарплату для родителей. Взрослые россияне будут ежемесячно получать выплаты на детей до достижения последними совершеннолетия.

Олег Шеин отметил, что такая практика есть во Франции – благодаря ей властям удалось преодолеть демографический кризис. Там на четырех взрослых приходится четыре ребенка, в России на четырех взрослых – три ребенка.

Идею уже поддержали в Общественной палате, Национальном родительском комитете. Кроме того, предложение оценил председатель комитета по труду и социальной политике Госдумы.

“Будем разрабатывать закон”, – сообщил Шеин. Он напомнил в своем телеграм-канале, что 15 лет назад “Справедливая Россия” впервые предложила ввести материнский капитал, в эту идею тогда тоже никто не верил.

Ранее депутат в беседе с URA.ru заявил, что такая мера повысит рождаемость в стране. Кроме того, она поможет семьям, попавшим в непростую финансовую ситуацию. По мнению Шеина, помощь гражданам должна быть регулярной.

Напомним, 17 декабря Владимир Путин пообещал разовые выплаты семьям с детьми до семи лет включительно. Родители получат пять тысяч рублей перед Новым годом. Эта мера должна стать приятным подарком для миллионов российских семей.