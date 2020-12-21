Как магазины обманывают россиян с помощью новогодних скидок и акций

21.12.2020, 12:28, Разное

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В начале декабря во многих супермаркетах появились праздничные наборы с конфетами. Покупателям не нужно подолгу разыскивать все необходимые товары на полках – все уже есть в красиво оформленных коробках. Такие наборы в среднем стоят около одной тысячи рублей.

Специалист Оксана Гаврилова отметила, что на самом деле такие наборы должны стоить на 30-40% меньше. По ее словам, покупатели переплачивают за мишуру и красивую упаковку. “Продавцы рассчитывают на покупательскую лень”, – заявила мерчендайзер в беседе с журналистами.

Некоторые продавцы искусственно завышают цены на некоторые товары, чтобы затем сделать на них выдуманную скидку. Такой прием часто используется во время черной пятницы. Чтобы не попасть на эту уловку, россиянам рекомендуют заходить на сайты ритейлеров и смотреть, сколько стоит продукт у них.

Большие скидки на товары – 50-70% – возможны. Магазины устанавливают их не на самый популярный товар, чтобы избавиться от него в уходящем году. Продавцам невыгодно давать большие скидки на продукты, которые в ходу у покупателей, уточняет Life.ru.

Также россиян просят обратить внимание на фасованные мандарины. Продавцы могут подсунуть меньший вес, чем тот, который указан на ярлыке. Перед тем, как идти на кассу, лучше взвесить еду на контрольных весах. Также нужно следить, когда кассир проводит взвешивание сам.

Также среди любимых уловок супермаркетов, – акции “1 + 1” или “2 + 1 = 2”. По словам экспертов, такие предложения распространяются на не самые востребованные у покупателей продукты. Лучше купить качественный продукт, чем платить за дешевый, но опасный для здоровья.