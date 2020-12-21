Анастасия Волочкова с авоськой на голове показала пышную грудь

21.12.2020, 12:26, Разное

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Известная российская балерина Анастасия Волочкова вместо привычного шпагата показала пышную грудь. При этом на голове у танцовщицы находилась авоська. Соответствующим фото блондинка поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.

Анастасии Волочковой нравится удивлять поклонников, поэтому на этот раз она показала себя с неожиданной стороны. На обнародованном кадре балерина находится на заднем сидении автомобиля. Для выхода в свет знаменитость надела наряд, который подчеркивает ее пышное декольте. Внимание фолловеров привлек и предмет, находящийся на лице Волочковой. Балерина заявила, что любую вещь можно приспособить по своему усмотрению.

В рамках недавнего интервью Анастасия Волочкова пояснила о финансовых трудностях в период пандемии. Она заявила, что ее расходы являются очень большими. Ей приходится содержать имущество, платить людям заработные платы. У танцовщицы имеются определенные сбережения, но их не так много.



Изображение взято с: Instagram @volochkova_art

В то же время недавно Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах со своим возлюбленным. Она заявила, что планирует вернуться на острова на свой день рождения.