 

Анастасия Волочкова с авоськой на голове показала пышную грудь

21.12.2020, 12:26, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известная российская балерина Анастасия Волочкова вместо привычного шпагата показала пышную грудь. При этом на голове у танцовщицы находилась авоська. Соответствующим фото блондинка поделилась в разделе «Истории» в социальной сети Instagram.
Анастасии Волочковой нравится удивлять поклонников, поэтому на этот раз она показала себя с неожиданной стороны. На обнародованном кадре балерина находится на заднем сидении автомобиля. Для выхода в свет знаменитость надела наряд, который подчеркивает ее пышное декольте. Внимание фолловеров привлек и предмет, находящийся на лице Волочковой. Балерина заявила, что любую вещь можно приспособить по своему усмотрению.

В рамках недавнего интервью Анастасия Волочкова пояснила о финансовых трудностях в период пандемии. Она заявила, что ее расходы являются очень большими. Ей приходится содержать имущество, платить людям заработные платы. У танцовщицы имеются определенные сбережения, но их не так много.

Изображение взято с: Instagram @volochkova_art
В то же время недавно Волочкова вернулась из отпуска, который провела на Мальдивах со своим возлюбленным. Она заявила, что планирует вернуться на острова на свой день рождения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / Сын Валерии Арсений Шульгин о знакомстве с женой: “Если бы мне рассказали такую историю, не поверил бы”

30.10 / Семь из восьми кандидатов на пост главы Норильска отозвали заявки

21.12 / Мнение: Семь Событий Года

01.07 / Какие изменения в России произошли с 1 июля

02.07 / Мнение: Самая популярная марка в ДНР

14.07 / Мнение: В космосе нас уже даже арабы обгоняют?

17.09 / Ударная доза апокалипсиса

20.12 / Come together

11.10 / Мнение: Грета Тунберг за Байдена

16.12 / Мэр Москвы сообщил о сохранении ограничений по COVID-19 в 2021 году

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска