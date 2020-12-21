Илон Маск назвал биткоин хорошей криптовалютой: Отразится ли это на курсе

21.12.2020, 12:26, Разное

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Илон Маск высказал свое мнение о в последнее время подорожавшем биткоине. Предприниматель-новатор считает его хорошей криптовалютой.

За последние несколько лет биткоин резко увеличил свою стоимость на валютном рынке. Впервые средства пиринговой платежной системы были выпущены в 2009 году японским разработчиком Сатоси Накамото. Благодаря полной децентрализации и невозможности государственного либо частного управления криптоденьги быстро завоевали популярность среди инвесторов по всему миру.

На курс котировки биткоина влияет только баланс спроса и предложения без привязки к любым существующим активам или валютам. Это привело к его неизменно растущей цене. Сейчас в течение всего нескольких дней биткоин подорожал на четыре тысячи долларов США. На данный момент курс этой криптовалюты впервые в истории превысил 24 тысячи.

Ситуацию прокомментировал известный предприниматель Илон Маск. Он уверен, что надёжность криптофинансов не меньшая, чем физические денежные знаки. Статистика минувшей недели показала курс биткоина на уровне до 20 тысяч, данные за 16 и 17 января были рекордными. По информации биржи CoinMarketCap, новаторская валюта перешагнула все предыдущие показатели. Интересно, что ранее Илон Маск всего одной фразой поднял курс конкурентной криптовалюты Dogecoin. После его реплики, как сообщают «Народные новости России», эти криптоденьги подорожали на 20%. Биткоины же он назвал такими же хорошими, как «фиатные деньги». Отразится ли это на дальнейшей цене этих криптоденег, эксперты пока не прогнозируют.