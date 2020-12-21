 

В Николаеве пьяный стрелял в семью из-за фейерверков. Он ранил 10-летнего ребенка – полиция

21.12.2020, 12:16, Новости дня
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Во дворе дома на улице Гражданской в Николаеве одна из семей вместе с друзьями и детьми хотела запустить фейерверк. К ним подошел нетрезвый сосед, вооруженный битой и пистолетом, рассказали в местной полиции 20 декабря.

45-летний мужчина начал стрелять и попал в 10-летнего ребенка. Взрослые отобрали у него оружие и удерживали до прибытия полиции.

Полицейские изъяли неогнестрельное оружие, а мужчину доставили в Заводской отдел полиции Николаева. Раненого мальчика отвезли в больницу. 

Следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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