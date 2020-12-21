Умер писатель Курляндский – автор сценария мультфильмов “Ну погоди!” и “Возвращение блудного попугая”

21.12.2020, 12:16, Новости дня

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На 83-м году жизни скончался советский и российский писатель, автор книг для детей и сценарист Александр Курляндский. Об этом 21 декабря сообщила радиостанция “Эхо Москвы”, ссылаясь на его родных.

Причина смерти писателя не называется.

Курляндский родился 1 июля 1938 года в Москве. Он – заслуженный деятель искусств РФ, один из создателей мультфильмов “Ну погоди!”, “Возвращение блудного попугая” (вместе с писателем Валентином Караваевым), несколько его рассказов экранизировал тележурнал “Ералаш”.

ВИДЕОВысказывания героев мультфильма “Возвращение блудного попугая” разобрали на цитаты. Видео: randomikslonik / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка