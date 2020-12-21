 

На Донбассе боевики ранили двух украинских военнослужащих – штаб ООС

21.12.2020, 12:16, Новости дня
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21 декабря в Донецкой области вследствие обстрела со стороны боевиков ранения получили два украинских военнослужащих. Об этом в Facebook проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“21 декабря российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли наши позиции вблизи населенного пункта Южное. В результате вражеских выстрелов из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия получили осколочные ранения двое военнослужащих Объединенных сил”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС уточнили, что состояние раненых – удовлетворительное, их госпитализировали.

“О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1025269824632300

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

25 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщал, что с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; 12 декабря в результате обстрелов были ранены двое, 18 декабря – еще один. 17 декабря стало известно о смерти украинского военного на подконтрольной боевикам территории “при неустановленных обстоятельствах”. 

При этом, по словам Хомчака, ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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