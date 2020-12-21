25-летняя Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Авербуха. Видео

21.12.2020, 12:16, Новости дня

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25-летняя российская актриса Елизавета Арзамасова вышла замуж за 47-летнего российского фигуриста Илью Авербуха. Видеозапись регистрации брака она обнародовала 20 декабря на своей странице в Instagram.

Для свадебной церемонии невеста выбрала светло-голубое платье с открытыми плечами, а жених был в светлых брюках, черном пиджаке, надетом на белую футболку.

В конце регистрации вместо традиционной речи ведущей церемонии прозвучал голос автонавигатора, сообщивший, что маршрут построен.

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Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Для Арзамасовой это первый брак. Она стала второй женой Авербуха. Ранее он был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин.

По информации российского таблоида “StarHit”, об отношениях пары стало известно летом 2020 года.

Арзамасова стала известна по роли вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале “Папины дочки” на канале СТС.