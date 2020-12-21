В 2021 году Россия перейдёт на юлианский календарь

21.12.2020, 12:07, Разное

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В Госдуму внесён законопроект о возврате РФ к «традиционному для нашей страны» юлианскому летоисчислению взамен григорианского. По словам парламентариев, переход необходим для гармонизации религиозной жизни населения и полезен для улучшения макроэкономики.

Из-за перехода на новый стиль Новый Год по старому стилю, празднуемый сейчас 14 января, переносится на 1 января 2021-го года (14 января по григорианскому стилю), а 2020 год станет длиннее на 13 дней. Это поможет улучшить экономическую статистику по 2020 году, а падение ВВП за текущий год снизится с 7,9% до 7,7%, падение доходов населения (за счёт выплат за дополнительные 13 дней) — с 5,1% до 4,9.

Кроме того, сообщил источник в комитете Госдумы по государственному строительству, решится многолетняя проблема с рождественским постом, когда православные христиане, отмечающие все религиозные праздники по старому стилю, вынуждены держать пост до 7 января.

«После возвращения к юлианскому календарю государство станет жить в унисон с церковью. РПЦ — важный государственный и общественный институт, и, реализуя положения обновлённой Конституции о создании единой системы публичной власти, мы синхронизируем работу всех институтов, ведомств и организаций», — заявили в комитете.