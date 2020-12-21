Как оградить себя от Регины? – Личное мнение

21.12.2020, 12:02, Разное

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Несмотря на то, что многие границы закрыты, очередная публичная яжемать Тодоренко полетела на Бали.

Как ты туда попала, если границы закрыты? Ну, видимо, точно так же, как с родной Украины в Россию — через лазейку.



Комментарии Регинка оперативно прикрыла и изменила подпись. Фото: Соцсети

«Написать пост о том, как я летаю с Михаилом Владиславовичем в самолете? Мне почему-то кажется, что эта инфа может быть кому-то полезна».

Мало того, что Регина Тодоренко открыто нарушает запреты, она ещё учит массы, как правильно летать с ребёнком.

Подписчики Регины возмущены — экая гадина! Уселась в бизнес-классе и рассказывает, как летать в экономе.

«Ой давайте расскажите, как вы бедные в бизнесе летаете… как тяжело с ребенком там. Там место как однушка у некоторых людей».

«С такими удобствами советы не нужны! Расскажите, как удобно слетать эконом-классом?»

«Ну возможно полезен лишь тем кто летает в бизнес-классе. Остальным точно нет! Вы в экономе на руках с ним полетайте, потом расскажите как это»

То есть, подписота голимой Регинки возмущена не нарушением запретов, не тем, что она вообще летает с ребёнком, а уровнем её доходов, позволяющих купить билет в бизнес.

Они летали рейсами лоукоста в Крым и Сочи. Как кильки в банке — вместе с детьми. Им нужны советы, как тащить своих орущих младенцев из Череповца в Симферополь, а Регинка, сучка такая, летит в бизнесе на Бали.

Быдло — это не название людей и не их оскорбление. Это образ мыслей, когда человек думает не как правильно, а как что-то нарушить. Возмущает быдло не сам факт нахождения младенца в салоне, а класс этого салона, билет куда куплен за недоступные быдлу деньги.

Я не удивлена, что есть фанаты «Орла и Решки». Что сами зрители, что ведущие — одного поля ягодки. Просто у одних есть деньги на бизнес, а другие копят три года на эконом, вот только беда — где летать адекватным людям, если даже бизнес-класс не спасает от быдла?