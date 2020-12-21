 

Франция выбрала дату старта кампании по вакцинации

21.12.2020, 11:44, Новости дня
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Власти Франции начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря, сообщил министр здравоохранения республики Оливье Веран.

«В воскресенье мы начнем вакцинацию во Франции», – цитирует ТАСС Верана. По его словам, первыми будут вакцинированы наиболее уязвимые граждане.

Ранее руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета Франции по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени заявила, что данные об эффективности российской вакцины «Спутник V» кажутся убедительными.



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