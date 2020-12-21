Умер сценарист Александр Курляндский

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21.12.2020, 11:44, Новости дня
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Писатель и сценарист Александр Курляндский умер в Москве,сообщил его друг Александр Лебедев.

«Умер сегодня после продолжительной болезни», – передает ТАСС слова Лебедева.

Курляндский родился 1 июля 1938 года. В 1961 году окончил Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева. С 1964 года – профессиональный литератор.

Курляндский – один из создателей мультсериалов «Ну, погоди!», «Возвращение блудного попугая». Среди других работ автора – мультфильмы «Грибной дождик», «Встречайте бабушку», «А Баба Яга против!». Курляндский писал сценарии для выпусков мультсериала «Веселая карусель».

Удостоен Государственной премии СССР, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.



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