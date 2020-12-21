 

«Пугающий» памятник нововоронежской Аленке решили демонтировать

21.12.2020, 11:44, Новости дня
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Власти Нововоронежа решили демонтировать памятник Аленке, внешний вид которого шокировал горожан и вызвал активное осуждение в Сети, сообщила замглавы администрации города Светлана Тулинова.

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта – одно из многочисленных мероприятий», – сказала РИА «Новости» Тулинова. 

По ее словам, арт-объект был разработан воронежским художником, на него потратили примерно 1 млн рублей, при этом из бюджета города «не было потрачено ни копейки».

«После демонтажа пока он у нас будет на складе в благоустройстве, дальше будем думать куда и что», – уточнила Тулинова.

В городской библиотеке Нововоронежа рассказали легенду о ходоке Аленке, которая по поручению односельчан ушла в иные края искать землю для поселения. Согласно легенде, Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни, нашла хорошее место у ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

Напомним, скульптура Аленки стала объектом для насмешек местных жителей. Арт-объект сразу же принялись сравнивать с героями фильмов ужасов. 

Местная администрация заявила, что проект памятника Аленке в Нововоронеже был согласован со старейшими жителями города – уроженцами села Новая Аленовка. 



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