 

На стиле: Дональд и Мелания Трамп представили последнюю рождественскую открытку, сделанную в Белом доме

21.12.2020, 11:40, Разное
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Рождество все ближе, и значит праздничных открыток от знаменитостей – все больше. Вслед за монархами разных стран, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, короля Абдаллу и королеву Ранию, короля Филиппа и королеву Летицию, семейную фотографию представили на днях и президент США с первой леди. Дональд и Мелания Трамп покинут Белый дом почти ровно через месяц, 20 января, и эта их открытка стала последней, сделанной в стенах данной резиденции.

Как отмечается в подписи к открытке, опубликованной на официальных страницах Мелании в социальных сетях, снимок был сделан еще 10 декабря. Фотограф Андреа Хэнкс запечатлел пару на фоне Парадной, или Большой, лестницы, соединяющей государственный и второй этажи Белого дома. Примечательно, что наряды Дональд и Мелания выбрали почти одинаковые – белые рубашки и черные смокинги. Только Мелания предпочла брюки с завышенной талией и туфли на каблуках, а Дональд остановился на классическом варианте костюма, добавив к образу бабочку. 

На снимке также виднеется часть новогоднего декора, за который традиционно отвечала Мелания Трамп. В этом году первая леди обозначила тему декора как “Америка прекрасная”, а на помощь в украшении холлов и залов Дома пригласила волонтеров из всех штатов. Еще в конце ноября Мелания показала результаты совместных трудов на своих страницах в социальных сетях. 



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