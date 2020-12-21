Мнение: Сложность простых вещей

21.12.2020, 11:38, Разное

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О попытках Зеленского понравиться Байдену.

Сложность простых вещей

Интервью президента Украины https://www.nytimes.com/2020/12/19/world/europe/trump-zelensky-biden-ukraine.html американскому изданию NYT достаточно наглядно демонстрирует, почему в Кремле на Зеленском поставили крест и относятся к нему примерно так же, как до этого относились к Порошенко. Стоит указать, что данное интервью Зеленского имеет вполне очевидную подоплеку – Зеленский хочет наладить отношения с администрацией Байдена, поэтому прозвучавшая риторика, копирующая Порошенко, не должна удивлять. Наоборот, было бы странно, если бы Зеленский старался дистанцироваться от особенностей того курса, который выстраивался на Украине при Порошенко и Байдене в 2014-2016-м годах.

Многие, конечно, отметили самый очевидный момент, когда Зеленский сам акцентировал внимание на том, что жителям Украины будет сложно объяснить, почему они не могут получить доступ к российской вакцине от коронавируса, в то время, как многие развитые и развивающиеся страны охотно сотрудничают с РФ в этом вопросе. В том числе европейские страны. Большого секрета тут, конечно, нет – США просто выразили неудовольствие этой идей, и в Киеве взяли под козырек. Точно так же, как это было с попытками китайцев купить завод «Мотор Сич».

Но если в случае с китайцами Украина просто потеряла потенциальные инвестиции, то в случае с вакциной расплачиваться напрямую предстоит уже обычным гражданам, так как Украина испытывает серьезные проблемы с получением доступа к нормальной вакцине от коронавируса, и уже сейчас ясно, что нехватка вакцины будет сохраняться длительное время. Запрещающие Украине закупать российскую вакцину США сами поставлять свою вакцину на Украину пока не планируют, так как им она необходима самим. В результате Украина будет вынуждена побираться, разыскивая на рынке хоть какую-то вакцину, чтобы покрыть свои немалые потребности. При этом российская вакцина через Медведчука на Украину все равно попадет, и все плюсы от распространения этой вакцины соберет ОПЗЖ, если, конечно, не последует прямого запрета на завоз российской вакцины на Украину.

Но в целом, это, конечно, просто еще один способ со стороны США показать зависимость Украины от их диктата. И Зеленский, который периодически пищит про то, что «Украина — это независимая страна», покорно с этим соглашается, потому что понимает, если он не найдет язык с администрацией Байдена, то у него возникнут ровно те же проблемы, которые возникли у Порошенко при Трампе, где не помогли ни платные фотосессии, ни рассказы о величии Трампа и затирание следов помощи Хиллари Клинтон. Зеленский усвоил этот урок и еще до инаугурации Байдена всячески стремится показать, что на него можно рассчитывать и перестановки в колониальной администрации Украины не нужны. Дистанцирование от Порошенко является попыткой показать Вашингтону, что Зеленский лучше Порошенко и навязывать его в партнеры Зеленскому не нужно, так же, как и совершать обратную рокировку.

Отсюда и славословия в адрес Байдена, с рассказами про то, что «Байден лучше знает Украину, чем Трамп». Еще бы он не знал, учитывая роль Байдена в государственном перевороте и коррупционных схемах, по которым до сих пор идут расследования (ФБР сейчас продолжает раскручивать дело Хантера Байдена). Разумеется, Зеленский в курсе роли Байдена и тех схем, которые он проворачивал на Украине вместе с Порошенко (которые достаточно полно раскрывают известные пленки, опубликованные Деркачем). Но может ли он критиковать Байдена за это? Нет, конечно. В текущих реалиях для него это было бы моментальным политическим самоубийством. Поэтому Зеленский лицемерно нахваливает Байдена, стремясь превзойти в лизоблюдстве Порошенко. Как там было на майдане: «Помятай чужинец – тут господарь украинец». Грустный юмор в театре марионеток.

Но главное было связано с Донбассом. Зеленский прямо дал понять, что Минские соглашения в текущем виде Украина выполнять не собирается (что отвечает ожиданиям США), вести переговоры с ЛНР и ДНР не собирается (хотя это и прописано в Минских соглашениях), реформировать Конституцию под требования Минских соглашений он также не собирается, идти на встречу русскоязычным гражданам он также не намерен. Соответственно, если выкинуть всю пустую риторику Зеленского про желание мира на Донбассе, перед нами уже хорошо знакомая позиция времен Порошенко 2015-2018 гг. Отличия сугубо минимальные и косметические. Фактически, он просто еще раз подтвердил, что заявления функционеров его администрации на тему профанации Минска-2 – не случайности, а отражение проводимого курса, который Зеленский полностью поддерживает. Падение рейтинга по причине реализации этого курса Зеленского не слишком заботит – он, как и Порошенко, быстро понял, что внешняя легитимность в украинских реалиях многократно важнее внутренней. В особенности, если не ставить задачи остаться на второй срок.

Фактически, Зеленский сейчас пытается позиционировать себя для демократов как «своего». Как человека, который готов слушать то, что диктуют из Вашингтона. Который готов выполнять условия МВФ. Который готов следовать в фарватере антироссийского курса и поддерживать управляемый конфликт на Донбассе.

Соответственно, подобная линия поведения с большой долей вероятности будет укореняться, исключая любые возможности выхода Украины из-под внешнего управления, которое будет лишь укрепляться, несмотря на все крики про борьбу с «внешним контуром» и «соросятами», влияние которых будет возрастать, несмотря на те или иные кадровые перестановки.

Кроме того, такая линия поведения Украины и тупик с Минскими соглашениями повышают вероятность новых эскалаций на Донбассе, где сейчас продолжается вялотекущая позиционная война с убитыми и ранеными с обеих сторон. И если США будут заинтересованы в силовой эскалации на Донбассе, то сможет ли Зеленский сказать «нет»? Конечно же, нет. Эту повестку уже прорабатывают в СМИ, где прямо как во времена Порошенко на полном серьезе обсуждают практические возможности повторения операции «Олуя» или же недавней войны в Карабахе. Разумеется, сейчас генералы и штатные говорящие головы заявляют, что возможности вернуть Донбасс военным путем нет. Но речь-то не о принципиальном отказе от силового варианта, а о том, что надо найти возможность перевести эти сценарии в русло практических возможностей их реализации. При поддержке США и НАТО.

Поэтому ключи от войны и мира на Донбассе находятся не в Киеве, а в Вашингтоне, который конечно от такого инструмента своей антироссийской политики не откажется. И Зеленский ясно демонстрирует, что он хочет быть частью этого инструмента. И этот вопрос Зеленскому будет также трудно объяснять простым гражданам, как и вопрос отказа от российской вакцины. Но заслуживают ли бывшие избиратели Зеленского, чтобы им что-то объясняли? Отчитываться Зеленскому все равно не перед ними, а перед администрацией Байдена, которая может уволить его куда как быстрее, нежели «мудрый украинский народ».

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/slozhnost-prostykh-veshchey/ – цинк