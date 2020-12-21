Мнение: О новом месте Владимира Путина

21.12.2020, 11:36, Разное

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Злые языки, но осведомленные источники утверждают, что нынешний российский президент Владимир #Путин действительно не определился, пойдёт ли он на перевыборы в 2024-м или… скромно уйдёт в 2021-м. Но это уже и не так важно. Новое место вполне готово и определено.

И это место… скажем так, едва ли приятно. Зато прочно.

Соединённые Штаты окончательно сменили риторику в отношении России, записав её во враги (enemy). Прежде там употребляли более мягкие определения – конкурент или соперник.

Госсекретарь #США Майк Помпео заявил, что Россия, безусловно, входит в список врагов Америки. В интервью радиошоу Марка Левина, текст которого приводится на сайте Белого дома, он сказал буквально следующее:

«Меня всё время спрашивают, кто нам враг, и я отвечаю: многие хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику и наши основные демократические принципы. #Россия, безусловно, находится в этом списке». Далее он добавил, что русские прилагают массу усилий, чтобы увеличить издержки Соединённых Штатов, в том числе через кибератаки. И что «Владимир Путин остаётся реальным риском для каждого из тех, кто уважает нашу свободу, и мы должны быть готовы к нему каждый день». Кроме того, глава американской дипломатии подчеркнул, что хотя Китай остаётся экзистенциальной угрозой, мы не можем игнорировать сотни и сотни российских ядерных боеголовок».

И хотя Майк Помпео через месяц покинет вашингтонскую администрацию вместе со своим патроном, едва ли при Джо Байдене эта политическая линия серьёзно изменится. Тем более, что бывший вице-президент не питает тёплых чувств к российскому лидеру, а его окружение постоянно призывает ужесточить внешнеполитическую линию против России.

В общем, усилиями Владимира Путина за 20 лет Россия превратилась из неудобного партнёра в непримиримого врага. И нет, это не жупел советской угрозы, а более-менее реалистичная оценка фактов за годы правления нынешнего лидера. Новое место которого – где-то чуть впереди безумного Кима…

В общем, пацан к успеху пришёл…

И может собою и достигнутым гордиться?