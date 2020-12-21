Россияне назвали размер желаемой пенсии

21.12.2020, 11:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Финансовые специалисты одной из известных онлайн платформ провели опрос среди россиян, чтобы выяснить, какую пенсию они хотели бы получать в будущем. Довольствоваться малым согласны лишь немногие.

Результаты исследования показали, что 76% граждан желают ежемесячно получать от 30 до 45 тысяч рублей. Ещё 46,6% опрошенных заявили, что им необходимо не менее 45 тысяч рублей. На пенсию в размере 30 тысяч рублей рассчитывают 29,1% респондентов, передаёт “Москва 24”.

Получать 25 тысяч рублей и меньше согласны только 1% участников опроса. При этом более половины россиян (52,3%) в настоящее время получают или уверены, что будут получать всего около 15 тысяч рублей каждый месяц. На 45 тысяч рублей надеются только 4,3% респондентов, сообщает телеканал “360”.