 

Какие профессии будут наиболее востребованы в 2021 году

21.12.2020, 11:34, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Специалисты сервисов “Работа.ру” и “СберИндекс” выяснили, какие профессии будут наиболее востребованными в России в новом 2021 году. Результаты исследования показали, что в стране продолжается тенденция на переквалификацию.

Поэтому легче всего смогут трудоустроиться те, кто научится быстро адаптироваться к меняющимся условиям и осваивать новые навыки. Большим спросом будут пользоваться фармацевты, работники медучреждений, специалисты по информационным технологиям, а также водители, комплектовщики и курьеры, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Шоколад: часть здорового питания или калорийная бомба с жирами и сахаром?

02.07 / Жена парализованного актера Алексея Янина представила откровенный клип

06.08 / Анна Хилькевич раскрыла причины развода с первым мужем: Жили как соседи

28.07 / Россия и польская «Конфедерация»: прощание с иллюзиями

26.11 / Нет худа без добра: коронавирус поможет выявить болезнь Альцгеймера

28.09 / Эксперт назвал главную ошибку Лукашенко за годы до протестов: Он уже сто раз пожалел

10.09 / Россиянин избил участкового в отделе полиции и сжег свое дело

28.08 / Вакцинация: отказаться нельзя делать

22.11 / Мнение: Особенность

12.11 / Еще один получивший российскую вакцину врач заболел коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска