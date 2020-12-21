Какие профессии будут наиболее востребованы в 2021 году
21.12.2020, 11:34,
Разное
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Специалисты сервисов “Работа.ру” и “СберИндекс” выяснили, какие профессии будут наиболее востребованными в России в новом 2021 году. Результаты исследования показали, что в стране продолжается тенденция на переквалификацию.
Поэтому легче всего смогут трудоустроиться те, кто научится быстро адаптироваться к меняющимся условиям и осваивать новые навыки. Большим спросом будут пользоваться фармацевты, работники медучреждений, специалисты по информационным технологиям, а также водители, комплектовщики и курьеры, сообщает телеканал “360”.
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