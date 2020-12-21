Медики назвали опасность квашеной капусты

21.12.2020, 11:32, Разное

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Медики рассказали, в чем заключается опасность квашеной капусты для организма человека. По их словам, в продукте больше вредных соединений, нежели полезных веществ.

В квашеной капусте обычно присутствует много соли, а она нередко провоцирует отеки. Люди, страдающие гастритом, могут испытывать сильные боли в желудке. К тому же присутствующая патология способна перейти в более острую фазу. Еще одним опасным свойством продукта считается выведение йода из организма. Такое блюдо нельзя есть тем, кто имеет любимые проблемы с щитовидной железой.

Особенно опасной может быть квашеная капуста, употребленная на второй или же третий день после засолки, поскольку в этот период все еще осуществляется процесс брожения. В этот момент в блюде размножаются болезнетворные бактерии. Каждый, кто попробует квашеную капусту в данный период, рискует получить поражение поджелудочной железы.

Зачастую весной в больницы обращаются люди после употребления продукта, хранящегося в непригодном месте. Нередко такая капуста имеет уже не тот вид, но в нее добавляется уксус, лук и ягоды, чтобы блюдо выглядело аппетитно. В то же время структура квашеной капусты продолжает оставаться ядовитой. Люди, которые пробуют данное блюдо, рискуют получить отравление.