Татьяна Васильева продолжает материально помогать детям и внукам

21.12.2020, 11:32, Разное

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Российская актриса Татьяна Васильева призналась, что до сих пор содержит своих детей и внуков. Об этом она пояснила в передаче «Звезды сошлись», отметив, что кроме нее у них больше нет никакой поддержки.

Сама Татьяна Васильева свою помощь называет не содержанием, а заботой, лишь частично обеспечивая детей и внуков самым необходимым. По словам актрисы, сейчас им приходится особенно тяжело из-за пандемии коронавируса. Кроме того, ее дети ранее пробовали создать свой бизнес, но у них не вышло этого сделать.

Всего у Татьяны Васильевой два ребенка и четыре внука. На программу «Звезды сошлись» актриса приехала с рюкзаком яблок, она полагает, что такие фрукты ее родственники нигде не смогут купить. Стоит напомнить, что у Татьяны Васильевой долгое время продолжался конфликт с супругой сына. Ей не позволяли видеть внуков, пока она не купила им квартиры.