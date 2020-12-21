Никита Пресняков назвал сумму первого заработка от совместного бизнеса с тестем

21.12.2020, 11:32, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков назвал сумму своей первой большой зарплаты. Ее он получил от совместного бизнеса с тестем. По словам музыканта, никогда не приходилось брать денег в долг у звездных родственников.

Недавно Никита Пресняков посетил съемки программы «Звезды сошлись». Со своим тестем Романом Красновым артист организовал проект. Подробнее о нем сын Владимира Преснякова-младшего пояснил в студии.

Тесть отметил, что зять является легким на подъем. Ему нравится, что Никите Преснякову не нужно два раза что-то объяснять. Родственники продают спортивное оборудование, устанавливают тренажеры на улице. На это они в свое время выиграли тендер.

Впервые такую практику Никита Пресняков увидел в Нью-Йорке. Он отмечает, что в цело в США это направление очень развито. О своей идее музыкант пояснил тестю, и тот одобрил ее. Впервые муж Алены Красновой заработал 100-300 тысяч рублей. Эти деньги музыкант вложил в промо-кампанию своей группы. Если внук Пугачевой со своей женой собирается в отпуск, то средства сначала откладываются на него.

Напомним, что Никита Пресняков и Алена Краснова поженились три года назад. Избранница артиста являлась его соседкой по даче, пишет портал «Телепрограмма».