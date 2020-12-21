Люди с синдромом Дауна имеют десятикратный риск смертности от COVID-19 — исследование

21.12.2020, 11:30, Разное

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В течение четырех месяцев ученые Оксфордского университета отслеживали состояние здоровья 8,26 миллиона взрослых жителей в Великобритании, чтобы понять, как COVID-19 воздействует на различные группы населения. В этой когорте были 4053 человека с синдромом Дауна. За отчетный период скончались 68 пациентов с этим врожденным дефектом, причем 39,7% смертей были вызваны COVID-19.

После корректировки данных с учетом демографических и других факторов, таких как возраст, пол, вес, индекс массы тела и состояние здоровья, авторы исследования определили, что люди с синдромом Дауна в 10 раз чаще умирают от COVID-19 по сравнению с другими пациентами. Они также имеют пятикратный риск госпитализации при коронавирусе.

Авторы исследования отмечают, что люди синдромом Дауна очень подвержены респираторным инфекциям из-за особенностей анатомии: крупный язык, маленькие челюсти, довольно большие миндалины и аденоиды наряду со слабым мышечным тонусом горла. Повышению риска заражения и тяжелого течению способствуют и генетические особенности таких пациентов. У людей с синдромом Дауна есть три копии генов, поскольку хромосомы 21-й пары, вместо нормальных двух представлены тремя копиями. Ген TMPRSS2 кодирует фермент, который расщепляет спайковый белок оболочки вируса, тем самым помогая вирусу активнее проникать в клетки организма.

«Такие люди имеют повышенную уязвимость к коронавирусу и нуждаются в серьезных защитных мерах», – сообщила журналу Science главный автор исследования Джулия Хипписли-Кокс (Julia Hippisley-Cox).

Ученые считают, что эти выводы должны стать поводом для изменения клинических рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса во всем мире. Кроме того, пациенты с синдромом Дауна должны иметь приоритетное право на получение вакцины от COVID-19 наряду с другими группами рисками, считают авторы исследования.