Мнение: Как понравиться массовому избирателю

21.12.2020, 11:28, Разное

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Урождённая киевлянка Голда Меир, одна из основательниц современного Израиля и премьер-министр Израиля при Брежневе, известна в Рунете своей репликой про развитие государства. Её слова очень любят цитировать на наших форумах, неизменно добавляя что-нибудь вроде «вот бы и нам такого замечательного лидера, тогда бы мы зажили». Цитирую госпожу Меир:

…Если вы хотите построить ту страну, куда будут возвращаться её сыновья и дочери, если вы хотите построить страну, откуда уезжать будут только в сезон отпусков, если вы хотите построить страну, у которой не будет чувства страха за будущее, то сделайте всего лишь два шага:

1) Приравняйте коррупцию к измене родине, а коррупционеров — к предателям вплоть до седьмого колена.

2) Сделайте три профессии самыми высокооплачиваемыми и уважаемыми. Это — военные, учителя и врачи.

И самое главное работайте, работайте и работайте, потому как никто, кроме вас, не защитит вас, никто не накормит вас, кроме вас самих, и ваша страна нужна только вам и больше никому. Когда это станет не просто словами и простым лозунгом, а станет образом вашей жизни, значит, вы добились своего…»

Восхищение обывателей этим фрагментом проповеди наивно сразу на нескольких уровнях.

Во-первых, люди вечно путают лозунги с благими намерениями, а благие намерения — с реальными делами. Нет ничего сложного в том, чтобы встать на трибуну и заявить, что надо приравнять коррупцию к измене родине. Куда как сложнее составить реальный законопроект и внести его в Кнессет. Наконец, невероятно тяжело убедить депутатов Кнессета проголосовать за очевидную глупость.

Собственно, на этой путанице основана вся современная ностальгия по советскому прошлому: граждане полагают, будто лозунги и обещания с плакатов достоверно отражают если не будни СССР, то хотя бы направление усилий партийных бонз.

Вторая проблема популярной «мудрости» Голды Меир в том, что лобовые варварские решения, — отрезать голову преступнику, посадить его близких в лагерь для Членов Семей Изменников Родины, — не работают. Когда к власти приходят принципиальные популисты, которые начинают всерьёз выполнять свои обещания, они быстро делают страну непригодной для жизни.

То же самое относится и к идее раздать больше денег народу. Да, деньги всегда кстати, но ведь бюджет любого государства и так тратится под ноль! Чтобы повысить зарплаты «военным, учителям и врачам», нужно на чём-то сэкономить: например, на той самой полиции, которая, по замыслу госпожи Меир, должна репрессировать семьи коррупционеров.

Представьте, за столом сидят пятеро детей, перед каждым стоит тарелка с пюре и с котлетой. Мама говорит: «Сара сегодня выучила сюиту, а Мойша помог мне вымыть пол. Поэтому мы дадим Саре и Мойше двойную порцию!». Идея отличная, все одобряют, но еды-то в кастрюле и сковородке больше нет. Следовательно, маме придётся забрать две тарелки еды у менее важных детей, и менее важным детям придётся делить одну оставшуюся порцию на троих.

Популисты отлично знают, что это нехитрое соображение никогда не приходит в голову их электорату. Халява обладает волшебным свойством отключать мозг: похрустите перед избирателем купюрой, и он потеряет способность логически рассуждать.

Наконец, люди отмахиваются от всех некомфортных для них рецептов, рефлекторно пропуская их мимо ушей. На эту тему есть анекдот.

— Ой, ты так похудела за лето! Как тебе удалось?

— Тренировки каждый день, диета, отказ от спиртного, антицеллюлитный крем…

— О! Какой крем?

Обратите внимание, помимо звериной расправы с врагами народа, помимо раздачи халявных денег, Голда Меир предложила и кое-что дельное: «работайте, работайте и работайте». Вместе с тем мозг среднего избирателя устроен таким образом, что эту часть плана он просто игнорирует. Массовые расстрелы и раздача халявных денег — да, вот это отличная программа, нам бы такую сильную женщину в президенты. Работать, работать и работать? Да что эти зажравшиеся политики себе позволяют! Мы и так работаем на всю катушку, сделайте нам уже нормальную жизнь.

Читатели не дадут соврать: Израиль не был благополучной страной во время правления госпожи Меир, очень много проблем в Израиле и сейчас. Одни только громкие лозунги, как бы они ни были приятны охлосу, ничего к лучшему изменить не могут.