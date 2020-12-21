 

“Язык смотрится отвратительно”, “Пошлость”, “Шалапутная баба”. 47-летняя Королева возмутила фанов

21.12.2020, 11:22, Новости дня
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Российская певица Наташа Королева на своей странице в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в бюстгальтере от купальника и парео на бедрах. Позируя с голым животом, она показала язык.

“Выживалити будет жарким!” – написала певица.

Певица представила таким образом проект “Племя” со своим участием на российском канале “Пятница”.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики прокомментировали фото.

“Язык смотрится отвратительно”, – написала basova671.

“Пошло и тупо. Живите спокойной жизнью. Когда уже угомонитесь?” – спросила elena_nlk_68.

“В 47 лет пора становиться спокойной красивой женщиной, а не скакать в трусах и с языком. Пошлость”, – отметила motorzhina.

“Шалапутная баба”, – написала tamilina1917.

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась в 1973 году в Украине. Летом 1989 она уехала в Москву на прослушивание к российскому артисту Игорю Николаеву. Песня Николаева “Желтые тюльпаны” сделала певицу знаменитой. Сейчас она замужем за стриптизером Сергеем Глушко, в браке с которым в 2002 году родила сына Архипа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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