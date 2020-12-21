Гройсман: С Порошенко мы не общаемся уже достаточно давно

21.12.2020, 11:22, Новости дня

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Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман, что давно не общается с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

“Мы не общаемся с Петром Алексеевичем уже достаточно давно. Я даже не припомню, когда мы с ним… Нет, вы знаете, я скажу: когда у него умер отец, я считал своим человеческим долгом приехать и как бы выразить свои соболезнования. Вот это был, пожалуй, крайний раз, когда мы с ним вообще виделись”, – сказал экс-премьер.

Гройсман объяснил, что он и экс-президент – “разные люди”, и назвал мифом утверждения о том, что он якобы является “человеком Порошенко”.

“Вот есть люди, по характеру абсолютно разные, и по своим принципам, по взглядам. (…) Я же не работал с ним до 2014 года вообще никогда”, – подчеркнул бывший глава правительства.

Гройсман: Если ситуация будет становиться все хуже и хуже, досрочные парламентские выборы неизбежны. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года, когда президентом был Порошенко. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после избрания президентом Владимира Зеленского.

На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией “Украинская стратегия Гройсмана” баллотировался в Верховную Раду, но политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов). Порошенко был избран народным депутатом по списку “Европейской солидарности”, в котором он был первым номером.