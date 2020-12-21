 

Более 10 стран заявили о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса

21.12.2020, 11:22, Новости дня
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С тех пор, как министр здравоохранения Великобритании страны Мэтт Хэнкок сообщил о распространении в Соединенном Королевстве мутировавшего штамма коронавируса, ряд государств решили приостановить авиасообщение со страной. 

С полуночи 21 декабря по местному времени вступил в силу 72-часовый запрет на пассажирские авиаперелеты между Канадой и Великобританией, сообщил канал CBC. Аналогичный запрет с сегодняшнего дня начал действовать в Германии, его срок действия – до 31 декабря, отмечет ZDF. 

Как сообщил ВВС, ограничения на полеты ввели также Италия (до 6 января), Ирландия и Франция (с полуночи 21 декабря на 48 часов), Бельгия (с полуночи 21 декабря на 24 часа),

Нидерланды ввели запрет 20 декабря, он будет действовать до 1 января, сказано на сайте правительства страны. 

О решении приостановить авиасообщение объявило также правительство Австрии, пишет Kronen Zeitung

Глава министерства здравоохранения Турции Фахреттина Коджа сообщил в Twitter, что Турция из-за распространения мутировавшего коронавируса приостанавливает все полеты из Великобритании, Дании, Нидерландов  ЮАР. 

В Иране, как сообщило агентство IRNA, в воскресенья действует двухнедельный запрет на полеты. Ограничения также вводят Кувейт, Сальвадор, Болгария и Швейцария, пишет The Guardian. 

Израиль запретил въезд в страну из Великобритании, Дании и ЮАР. Туристов не будут пускать в Израиль, а граждане страны, прибывающие из этих стран должны будут пройти двухнедельный карантин, пишет Times of Israel.

Саудовская Аравия из-за распространения инфекции, закрыла границы и приостанавливает международное сообщение на неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

Хэнкок сообщил о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражение новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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