 

“Я стал счастливее!”. Отвергнутый Мишиной Тригубенко высказался о проекте “Холостячка”

21.12.2020, 11:22, Новости дня
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Украинский бизнесмен Алексей Тригубенко, финалист шоу “Холостячка” на СТБ рассказал в Instagram, как участие в проекте повлияло на его жизнь.

“Дорогие мои! Да. Это финал! Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией Мишиной совместную историю!” – написал он.

Тригубенко поблагодарил проект “Холостячка” за случившееся с ним в 2020 году.

“За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее!” – признался он.

Тригубенко завершил пост обращением к поклонникам.

“Любите и будьте любимыми…” – написал он.

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Публикация от Алексеи * Тригубенко|Холостячка (@aleksey_trygubenko)

Главной героиней первого сезона шоу “Холостячка” была украинская актриса Ксения Мишина, звезда сериала “Крепостная” и победительница шестого сезона шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В финале проекта “Холостячка” Мишина выбрала шоумена Александра Элерта. Это вызвало критику зрителей. 

Финал шоу состоялся в ночь с 18 на 19 декабря на канале СТБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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