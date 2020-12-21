 

Застреленного силовиками жителя Екатеринбурга признали невменяемым

21.12.2020, 10:50, Новости дня
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Экспертиза признала невменяемым обвиняемого в хищении обоев из магазина жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого в ходе штурма квартиры застрелили силовики, сообщил адвокат родителей погибшего Алексей Бушмаков.

«Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения преступления он был состоянии невменяемости, не отдавал отчет своим действиям. Соответственно, следователь предложил его родителям прекратить уголовное дело. Они подписали отказ и указали на то, чтобы дело передавалось в суд для дальнейшего разбирательства. Будет судебное заседание по этому делу. То есть дело не прекращено, оно будет направлено прокурору, а затем в суд», – сообщил адвокат РИА «Новости».

Напомним, 2 июня в Екатеринбурге бойцы СОБР застрелили 27-летнего Владимира Таушанкова, укравшего в строительном магазине четыре рулона обоев. Трагедия произошла во время штурма его квартиры после того, как Таушанков прыснул в лицо полицейскому из газового баллончика.

Источник, близкий к расследованию инцидента, сообщал, что проверка по факту гибели Таушанкова не выявит нарушений в действиях бойцов Росгвардии.



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