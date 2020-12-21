В РФ за сутки выявили 29,3 тыс. случаев коронавируса

21.12.2020, 10:50, Новости дня

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За минувшие сутки в РФ выявлено 29350 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 2,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Как сообщается в Telegram-канале штаба, «за последние сутки в РФ выявлено 28209 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 19,7% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7797, Санкт-Петербурге – 3752, Московской области – 1523.

Всего в стране выявлено 2877727 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2295362 человек, из них 19705 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 493 летальных случаев. За весь период в РФ от коронавируса скончались 51 351 человек.

Накануне, 20 декабря, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 28948. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 402.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.