Мнение: Восстание в ЦАР

21.12.2020, 10:48, Разное

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Как-то неудачно для Кремля год заканчивается. То цены на макароны вырастут, то неприятности в Центрально-Африканской Республике случатся.

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) отряды повстанцев антиправительственной коалиции захватили сегодня, 20 декабря, город Гримари, расположенный в 300 км к северо-востоку от столицы страны Банги, передает местный новостной портал Corbeaunews.

Основу повстанческих сил составляет движение Антибалака – жесткое антиисламистское движение, сформированное местными христианскими общинами. Названию "христианские" не нужно придавать особого значения: это классический африканский фьюжн из христианских догматов и местных анималистских традиций и верований. Режут своих врагов они отнюдь не по-христиански. До угандийской Армии Господней Антибалака, пожалуй, не дотягивает, но только чуть-чуть.

Всплеск повстанческой активности начался немедленно после объявления на прошлой неделе о создании Коалиции патриотов за перемены, куда вошли крупнейшие антиправительственные группировки общей численностью свыше 10 тысяч человек. Для ЦАР это огромное количество. Отряды повстанцев находятся уже в непосредственной близости от столицы ЦАР Банги.

Сообщается что туземный президент Туадера находится под охраной российских наемников.

По всей видимости, активизация повстанческого движения в ЦАР – не только местные разборки (хотя гражданская война здесь в перманентном состоянии продолжается достаточно давно). Резкий подъем повстанческого движения, скорее всего, имеет целью не только смещение нынешнего президента Туадеры, но и ликвидацию кремлевского проекта по созданию в этой стране схронов и хранилищ награбленного в России. То, что в ЦАР и ряде других африканских стран Кремль создает систему убежищ и хранилищ украденного, сомнений не вызывает. Ликвидация группы Орхана Джемаля, рискнувшую сделать попытку расследовать происходящее в ЦАР в свете подозрительной активности российских наемников и госструктур, лучше всего показывает, что Кремль крайне нервно относится к подобного рода интересу.

Нужно вспомнить, что ЦАР – это территория интересов Франции, и Путин, вломившись туда без спроса, создал для французов повод ответить на столь бесцеремонное вторжение.

Если нынешнее восстание организовано французами, то они, безусловно, будут пытаться не только вышвырнуть пришельцев, но и реквизировать складированные запасы ценностей, которые ввозятся кремлевской братвой на территорию ЦАР. По ряду сообщений (которые как обычно сложно проверить), повстанцы нанесли за несколько дней боев тяжелые потери правительственным силам и российским наемникам.

Путину, похоже, явно намекают, что найдут и достанут его в любом месте.