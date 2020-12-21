Ариана Гранде выходит замуж

21.12.2020, 10:46, Разное

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Когда-то Ариана Гранде была помолвлена с голливудским ловеласом, комиком Питом Дэвидсоном, но до свадьбы дело так и не дошло. Вчера певица вновь объявила о помолвке – на этот раз с агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом, с которым она, по данным источников, как раз и познакомилась во время решения жилищного вопроса. Гранде рассказала о грядущем замужестве в Instagram, опубликовав снимок необычного помолвочного кольца – с крупным бриллиантом и жемчужиной.

Ариана Гранде и Далтон Гомес Навсегда и дольше,- подписала серию снимков Ариана. Певицу поздравило множество фолловеров, включая ее представителя и продюсера Скутера Брауна:

Поздравляю две прекрасные души. Ариана, мы любим тебя и счастливы за тебя. Далтон, ты счастливчик.

Ариана Гранде и Далтон ГомесПусть до мая этого года, когда Далтон снялся в клипе своей возлюбленной Stuck with U, официально Ариана не представляла его публике, ее поклонники вычислили молодого человека по ее Instagram-историям. Он оказался агентом по элитной недвижимости и тем самым парнем, с которым певица целовалась в калифорнийском баре в начале февраля и была замечена папарацци. Причем, на тот момент Гранде еще могла встречаться с Майки Фостером, участником дуэта Social House, ведь, по данным СМИ, они расстались лишь к началу марта.

Ариана Гранде и Далтон Гомес