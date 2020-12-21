Мнение: День Рождения Сталина
21.12.2020, 10:44,
Разное
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Сегодня все прогрессивное человечество отмечает день рождения товарища Сталина.
Выдающегося революционера и выдающегося строителя первого социалистического государства.
Празднование 70-летия Сталина в компании с товарищем Мао.
Товарищ Сталин в цвете.
Сталинская эпоха в цвете.
Сталин и члены Политбюро.
Сталинская армия.
С праздником, товарищи!
Источник: Colonel Cassad
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