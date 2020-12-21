 

Мнение: День Рождения Сталина

21.12.2020, 10:44, Разное
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Сегодня все прогрессивное человечество отмечает день рождения товарища Сталина.
Выдающегося революционера и выдающегося строителя первого социалистического государства.

Празднование 70-летия Сталина в компании с товарищем Мао.

Товарищ Сталин в цвете.

Сталинская эпоха в цвете.

Сталин и члены Политбюро.

Сталинская армия.

С праздником, товарищи!

Источник: Colonel Cassad



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