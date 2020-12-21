 

Старейшее дерево России прожило почти восемь веков

21.12.2020, 10:40, Разное
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Участники программ “Древо Байкала” и “Деревья – памятники живой природы” в ходе экспедиций определили возраст самых старых деревьев России. Они находятся на острове “Ольхон” посреди озера Байкал.

Старейшей оказалась лиственница “Страж Ольхона”, которой уже 777 лет. Таким образом, она застала татаро-монгольское иго и обе мировых войны. На втором месте находится сосна “Одинокий воин”, которая также произрастает на “Ольхоне”. Специалисты выяснили, что ей 606 лет. В число пяти древнейших деревьев России также вошли сосна из Хакассии и два дуба, растущие в Дагестане и Псковской области, сообщает телеканал “360”.



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