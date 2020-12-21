 

Коронавирус в России: за сутки число заразившихся выросло на 29,3 тысячи

21.12.2020, 10:40, Разное
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Лидером по числу больных по-прежнему является Москва. За день в российской столице выявили 7 797 инфицированных. За ней идут Санкт-Петербург и Московская область с 3 752 и 1 523 заразившимися соответственно.

Также много случаев заболевания COVID-19 обнаружили в Нижегородской, Свердловской, Псковской, Архангельской, Ростовской, Воронежской, Вологодской областях, Республике Карелия.

За сутки количество выздоровевших россиян выросло на 19,7 тысячи до 2,29 миллиона. Число жертв коронавируса нового типа увеличилось на 493 и составило 51,3 тысячи, рассказали в оперативном штабе.

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