 

«Барахло всякое»: Укупник рассказал, на что Галкин потратил первые гонорары

21.12.2020, 10:38, Разное
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Российский певец Аркадий Укупник заявил, что первые гонорары Максим Галкин потратил на «Бентли» и прочее «барахло». При этом он был свидетелем покупки комиком иномарки, о чем рассказал в программе «Звезды сошлись».
Речь о трате заработков пошла после упоминания того, как Алла Пугачева подарила внуку Никите Преснякову на свадьбу четырехкомнатную квартиру в Москве. Аркадий Укупник считает, что внук певицы не является «золотым ребенком». Он умеет зарабатывать деньги, снимается на ТВ, является руководителем музыкальной группы, которую собрал сам, и заработанные деньги не тратит на «барахло».

А вот супруг Аллы Пугачевой, по мнению Аркадия Укупника, наоборот, готов покупать дорогую одежду и «золотые унитазы». Певец помнит те времена, когда Максим Галкин находился на начальном этапе карьеры. Тогда он приобрел «Бентли» за 130 000 долларов, именно столько составили его первые гонорары.



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