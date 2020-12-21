В Украине впервые уменьшается число активных больных с COVID-19 – Минздрав

21.12.2020, 10:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине число активно болеющих коронавирусной инфекцией снижается в недельном разрезе. Об этом на брифинге 21 декабря сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На прошлой неделе… впервые мы увидели динамику уменьшения количества активных больных. У нас сейчас 367 637 граждан Украины, которые болеют коронавирусной инфекцией, и это на 11 тыс. меньше, чем было на позапрошлой неделе, где было 378 696 человек”, – сказал глава Минздрава.

По его словам, в течение прошлой недели было сделано более 250 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус и 6355 экспресс-тестов на антиген.

В Украине по состоянию на 21 декабря подтвердили 970 993 случая коронавирусной инфекции, из них 6545 – за последние сутки. С начала эпидемии в стране умерло 16 665 пациентов с COVID-19, выздоровело – 586 268.