“Мечтать не вредно”. Monatik вместе с ЮНИСЕФ объявил социальную новогоднюю акцию в помощь молодежи

21.12.2020, 10:28, Новости дня

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Украинский музыкант и продюсер Monatik вместе с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ призвал поддержать подростков и молодежь. Об этом изданию “ГОРДОН” сообщила пресс-служба исполнителя.

Согласно проведенным в 2020 году социологическим исследованиям ЮНИСЕФ, 47% подростков и молодежи жалуются на высокую тревожность в связи с пандемией коронавируса. Эта категория населения оказалась очень уязвимой к новым вызовам и потрясениям. Исследования показали, что из-за неопределенности, болезни близких и страха за родных подростки страдают от повышенной тревожности, неуверенности в будущем и появления психологических расстройств.

“Когда подростки сталкиваются с психологическими трудностями, они не всегда говорят о них откровенно, ведь вокруг темы ментального здоровья до сих пор существует много негативных стереотипов”, – говорится в сообщении.

С целью помочь молодым людям ЮНИСЕФ с партнерами создали программу психологической поддержки по принципу “равный равному”. За первые три месяца ее реализации помощью воспользовались более 800 подростков.

Monatik, являясь другом ЮНИСЕФ, инициирует социальный проект “Мечтать не вредно”. Главная цель кампании – проинформировать молодых людей о возможности получить психологическую поддержку и помощь на пути к своим мечтам.

Чтобы присоединиться к акции, нужно купить праздничные “шарики желаний” в ЦУМе и на tsum.ua и таким образом внести свой вклад в программу психологической поддержки подростков. Собранные средства будут направлены на расширение горячей линии и привлечение дополнительных психологов и оказание помощи большему количеству подростков. Также вы можете поддержать акцию “Мечтать не вредно” и внести свой вклад на сайте ЮНИСЕФ.

“Давайте проведем год с пользой!” – обратился с поклонникам Monatik.

ВИДЕОВидео: MONATIK / YouTube

“Шарик желаний” – это прозрачный шар, внутрь которого можно положить записку со своими желаниями, а в преддверии следующего года проанализировать, что из загаданного сбылось.