 

Вакцина от COVID-19 эффективна против нового штамма коронавируса – минздрав Германии

21.12.2020, 10:28, Новости дня
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Вакцина BNT162b2 от коронавирусной инфекции COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech будет эффективна против нового штамма коронавируса. Такое мнение в эфире ZDF 20 декабря высказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, на английском его цитирует The Guardian. 

Он отметил, что, по имеющейся информации, новый вирус не оказывает влияния на вакцину и ее эффективность. 

Вакцина, по словам министра, остается “столь же эффективной”. 

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценивается в 95%) уже одобрена для использования рядом стран, в том числе Великобританией, Канадой, США, Швецией и Байхрейном. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

О выявлении нового типа коронавируса сообщал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок 15 декабря. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны. Из-за этого типа коронавируса темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко подскочили.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новый вариант коронавируса может быть на 70% заразнее, чем первоначальный SARS-CoV-2. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о быстрой скорости распространения нового типа коронавируса. По его словам, сейчас нет доказательств того, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности.

После Британии заражение новым мутировавшим коронавирусом подтвердили в Нидерландах, Австралии, Дании и Италии. Совет Евросоюза 21 декабря анонсировал совещание антикризисного механизма в связи с распространением новой разновидности коронавируса. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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